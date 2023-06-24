Sinop'ta gelin kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü, görümcesini yaraladı. İlçeye bağlı Büyükpınar köyünde N.Y. ile kayınvalidesi E.Y. ve görümcesi M.Y. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.