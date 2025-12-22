Haberler

Sinop'ta Filistin'e destek kermesi açıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Tez-Koop-İş Sendikası işbirliğiyle düzenlenen kermeste, hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışından elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, etkinlikte Filistin'deki insani drama dikkat çekilmesinin önemini vurguladı.

Sinop'ta Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Sinop 2 No'lu Şubesi ile Tez-Koop-İş Sendikası Sinop Şubesi işbirliğinde Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan kermeste, hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla açılan kermesten elde edilecek gelirin tamamı Filistin'e gönderilecek.

Sinop Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını ve buna sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Taşdemir, "Bizler bu tür etkinliklerle Filistin'deki bu drama dikkat çekmeye devam edeceğiz. Toplumsal farkındalığın artmasına vesile olacağız. Kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Taşdemir, konuşmasının ardından beraberindeki akademisyenlerle kermesten alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
