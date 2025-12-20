Sinop'ta evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü
Sinop'ta Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sami Demirci, evinin lavabosunda dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak Demirci'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Sami Demirci (77), evinin lavabosunda elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Ailesinin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demirci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Demirci'nin cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel