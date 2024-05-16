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Sinop'ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Doğan Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kültür Parkı'nda Doğan Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, sunulan gösteriden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Etkinliğe Kaymakam Arabacı'nın yansı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri ve çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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