Sinop'ta ekoturizmi geliştirme çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta, kentte turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla başlatılan ekoturizm rotası oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Vali Mustafa Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde yapımı devam eden ekoturizm rotası alanında incelemelerde bulundu.

Vali Özarslan, burada gazetecilere, Salar köyü ile Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı arasındaki güzergahta oluşturulan Salar Köyü Kaya Mezarlıkları ve Bazalt Kayalıkları Ekoturizm Rotası'nın bölge turizmine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Kentte hali hazırda 3 ekoturizm rotası bulunduğunu ve bu sayıyı yeni yatırımlarla 13'e çıkarmak istediklerini vurgulayan Özarslan, rotaların oluşturulmasında kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmelerinin işlerini kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Ekoturizm rotalarının özellikle yöre halkına her açıdan katkı sunacağını vurgulayan Vali Özarslan şöyle konuştu:

"Bu iş birliğini sağladığımız sürece, bir arada bulunduğumuz sürece emin olun turizm yönünden Boyabat'ımızın hızlı yükselişi gerçekleşir. Bunlar hep başlangıç. Önemli olan herkesin kendine ait görevi yerine getirmesi ve kendine ait planlamaları yapıp buralara bütçe tahsis edip bu bütçeleri yerinde harcanması. Bu konu bir koordinasyonu gerektiriyor. Ama en önemli husus köy halkımızın ve köy muhtarlarımızın, buradaki hizmeti takip etmesi. Görüş ve önerilerini bize iletmesi."

Vali Özarslan, kırsal bölgelerde planlanan ekoturizm rotaları oluşturma çabalarına muhtarlardan destek vermelerini de isteyerek, "Muhtarımızın köyün ekonomisini, yerel ekonominin canlanmasına dönük talepleri bize heyecan verir. Bizim amaçlarımızın daha çok gelişmesine ve amaçlara doğru koşmamıza, hedefimizi büyütmemize katkı verir. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ancak aşağıdan yukarı doğru bir talebin, isteğin, arzunun olması önemli. Bu olmadığı zaman ister istemez yukarıdaki enerji yeterli olmuyor." diye konuştu.

Vali Özarslan ve beraberindeki heyet daha sonra Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı'nı ziyaret ederek, burada incelemede bulundu.