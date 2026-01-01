Sinop'ta eğitime yarın ara verildi

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."