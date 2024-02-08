Sinop'ta Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında "Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci katıldı.

Vali Özarslan yaptığı açıklamada, Sinop genelinde bulunan eğitim kurumlarında, öğrencilerin başarı seviyesini yükseltecek eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitim programlarını ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini geliştirmek, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla "Eğitimde İş Birliği" protokolü imzaladıklarını söyledi.

Eğitimde İş Birliği Protokolü'nün, aydınlık gelecek olan öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Özarslan, "Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında, Hazırlık ve Yetiştirme Kursları, Etüt ve Ders Dışı Destek Hizmetleri, Zümre Toplantıları, Üniversite Adayı Öğrenci Programı, Mesleki Rehberlik, Eğitim Yönetimi Çalışmaları, Araştırma ve Yayın Çalışmaları, Projelendirme Çalışmaları, Uzaktan Eğitim Çalışmaları, Üniversite Kütüphanesinden Yararlanma, Sosyal Medya ve İletişim Çalışmaları, Veli Destek Çalışmaları, Meslek Edindirme Kursları, Sanatsal ve Sportif Kurs etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda projenin Sinop için hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.