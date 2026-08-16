Boyabat'ta Vinç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ümit Akdoğan (34) yönetimindeki tel yüklü 13 AAH 007 plakalı vinç, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Akdoğan ve Caner Gökdağ (23), ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gökdağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA