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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Sinop'un Türkeli ilçesinde traktörün devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde traktörün devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Fahri Can'ın kullandığı plakasız traktör, ilçeye bağlı Direkli köyü Tovacı Mahallesi'ndeki orman yolunda kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından traktörün altında kalan sürücü Fahri Can'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Can'ın cenazesi, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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