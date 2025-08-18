Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Satı köyü mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki 34 CKG 65 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yolcular Burak Ş. ve Salih A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel