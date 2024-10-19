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Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'ta Dereye Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada 58 yaşındaki sürücü Mustafa Şimşek hayatını kaybetti, eşi ve bir başka yolcu yaralandı. Otomobilin dereye devrilmesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Şimşek'in (58) kullandığı 34 EZK 48 plakalı otomobil, Çorak köyünde dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, yaralanan eşi Gülizar Şimşek ile Rıfat Memiş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Şimşek'in cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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