Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Kurtarıldı

Sinop'un Kumkapı sahilinde serinlemek için denize giren 2 kız çocuğu, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sinop Belediyesi Cankurtaran ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'un Kumkapı sahilinde serinlemek için denize giren 2 kız çocuğu, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine Sinop Belediyesi Cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu 2 kız çocuğu ekiplerce güçlükle denizden çıkarıldı. 2 çocuğu ilk müdahale sağlık ekiplerince sahilde yapıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.