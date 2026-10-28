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Sinop'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde fener alayı Tarihi Cezaevi önünden yürüdü

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Sinop'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde fener alayı Tarihi Cezaevi önünden yürüdü
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Sinop, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı fener alayıyla kutladı. İl protokolü ve vatandaşlar, bayraklar ve Atatürk posterleriyle İskele Meydanı'na yürüdü; meydanda Cumhuriyet marşları seslendirildi.

Sinop'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Sakarya ve Atatürk caddeleri üzerinden İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından, meydanda katılımcılar tarafından Cumhuriyet marşları seslendirildi.

Etkinlik, Atatürk Anıtı önündeki fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA
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