Dereyi kirleten Sinop Sahil Belediyeler Birliği tesisine 1 milyon 678 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöp suyu sızıntısı meydana gelen Sinop Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırım uygulayarak 1 milyon 678 bin lira ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinop İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde meydana gelen çöp sızıntısı suyunun dereye ulaştığı belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında tesise, aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. İlgililer hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.