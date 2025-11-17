Haberler

Sinop'ta Çöp Kamyonu Kadın Yaya'ya Çarptı: 66 Yaşındaki Özdemir Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sinop'ta, çöpleri topladıktan sonra manevra yapan belediye kamyonu, yaya olarak geçmek isteyen 66 yaşındaki Fikriye Özdemir'e çarptı. Kaza sonrasında Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNOP'ta sürücüsünün, çöp toplama işleminin ardından manevra yaptığı belediyeye ait kamyonun çarptığı Fikriye Özdemir (66), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D.'nin, çöpleri topladıktan sonra manevra yaptı ve o sırada kamyonun önünden geçmek isteyen Fikriye Özdemir'e çarptığı öne sürüldü. Kamyon, Özdemir'in üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun Fikriye Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera Esra AKSU / SİNOP,

