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Sinop'ta Çocuklarla Buluşan Tiyatro Oyunu

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Sinop'un Gerze ilçesinde Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen 'Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu' tiyatro oyunu, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi ve beğeni topladı. Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz olarak sunulan oyunun, çocukların keyifli bir şekilde eğlenmelerini sağladığını belirtti.

Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyun, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Çocukların ilgiyle izlediği oyun, beğeni topladı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz sergilenen müzikli danslı çocuk oyununda evlatlarımız gönüllerince eğlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gerze Sinop Belediye Kültür Sanat Güncel Haberler

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