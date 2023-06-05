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Sinop'ta Çilek Sera Arazisi Taşkın Nedeniyle Zarar Gördü

Sinop'ta Çilek Sera Arazisi Taşkın Nedeniyle Zarar Gördü

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Sinop'ta Karasu Çayı'nın taşması sonucu Mertoğlu köyünde bulunan çilek serası arazisi zarar gördü. Çilek serasında bulunan evcil hayvanlar, vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

SİNOP'ta Karasu Çayı'nın taşması sonucu Mertoğlu köyünde bulunan çilek serası arazisi zarar gördü. Çilek serasında bulunan evcil hayvanlar, vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı. Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tesisteki evcil hayvanlar tesis içinde mahsur kaldı. Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel

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