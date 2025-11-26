Haberler

Sinop'ta Çiftçilere Reflektör Dağıtımı ve Bilgilendirme Programı

Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde, çiftçilere yönelik traktör ve tarım araçlarının görünürlüğünü artırmak amacıyla reflektör dağıtıldı. Sinop Valisi ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen programda, trafik güvenliği konusuna vurgu yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde çiftçilere reflektör dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Sinop Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca traktör ve tarım araçlarında görünürlüğün artırılması amacıyla çiftçilere reflektör ve trafik güvenliği konulu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Ulaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğeğmen Ahmet Göl katıldı.

Programda konuşan Vali Özarslan, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğine yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Traktör ve tarım araçlarının trafikte görünürlüğü, hem çiftçilerimizin hem de diğer sürücülerin can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Reflektör ve bilgilendirme çalışmalarımız il genelinde devam edecek." dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
