Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Güncel Haberler

Bostancılı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bostancılı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop Belediyesi Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title