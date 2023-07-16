Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Bostancılı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.