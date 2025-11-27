Sinop'ta Berberin Silahlı Saldırıya Uğraması: Azmettiriciler Hala Dışarda

SİNOP'un Ayancık ilçesinde dükkanında silahlı saldırıya uğrayan berber M.Y., "Asıl saldırıyı yaptıran azmettiriciler hala dışarda. Asıl önemli olan bu kişilerin yakalanmasıdır" dedi.

Olay, Ayancık merkezindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Motosikletle dükkana gelen 2 kişiden 1'i içeri girerek berber M.Y.'ye tabancayla art arda ateş etti. Yaralanan M.Y., ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırgan daha sonra motosiklette kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı. Şüphelinin dükkana girip ateş açtığı, berberin de müşterisinin arkasına sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'DA YAKALANDILAR

Şüpheliler L.K. ve P.Ç.'nin motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma ile 2 şüpheli Bartın'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'TETİKÇİLER 6 BİN AVROYA TUTULMUŞLAR'

Berber M.Y., "Saldırıyı yapan tetikçiler 6 bin avroya tutulmuşlar. Tamam bu kişileri kolluk kuvvetlerimiz yakaladı, Allah razı olsun ama asıl saldırıyı yaptıran azmettiriciler hala dışarda. Asıl önemli olan bu kişilerin yakalanmasıdır" diye konuştu. Soruşturma sürüyor.

Haber: Berkay YILDIZ/SİNOP,