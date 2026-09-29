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Sinop'ta balıkçılar 'askıda balık' ile 150'nin üzerinde balık dağıttı

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Sinop'ta balıkçılar 'askıda balık' ile 150'nin üzerinde balık dağıttı
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Sinop'ta balıkçılar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrenciler için 'askıda balık' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yaklaşık bir haftada 150'nin üzerinde balık ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, vatandaşların desteğiyle sürüyor.

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta balıkçılar, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve öğrencilerin balık tüketebilmesi için "askıda balık" kampanyası başlattı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kampanyayı ihtiyaç sahibi vatandaşların balık alamadığını gözlemlemeleri üzerine başlattıklarını söyledi.

Özellikle öğrencilerin balık alırken kendi aralarında para topladıklarını gördüklerini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Vatandaşı görüyoruz, ihtiyaç sahiplerini görüyoruz. Uzaktan bakıyorlar, alamıyorlar. Öğrenciler özellikle alırken birbirlerine 'Sen 10 lira ver, sen 20 lira ver' hesabı yapıyorlar. Buradan fark ediyorsun zaten, hissediyorsun olayı. Düşünmeye gerek yok. Oradan hissedince biz böyle bir kampanya başlatmak istedik."

"150'NİN ÜZERİNDE BALIĞI İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTIRDIK"

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımların daha önce de yapıldığını belirten Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz zaten kayıklardan da alıyoruz. 3 kasa, 5 kasa, 10 kasa balık. Onları da dağıtıyoruz hayrımıza. 'Şunu 200 liraya alır mısın, şunu 300 liraya alır mısın?' diyoruz. Hemen oraya askıya ilave ediyoruz. Oradan askıda balık olarak devam ediyoruz. Kampanyaya yaklaşık bir hafta önce başladık. Bu sürede 150'nin üzerinde balığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Balıkçı Tolga Karabulut da kampanyanın vatandaşların desteğiyle sürdüğünü belirterek, "İhtiyaç sahiplerine veriyoruz. Balıkhane sahiplerimiz, 'herkes balık yesin' dediler. Çok da garibanımız var. 75 lira büyük para değil ama gerçekten ihtiyacı olan çok, alamayan da çok. Biz de bu kampanyayı yapalım dedik. Bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve öğrenciler için askıda balığımız vardır" dedi.

Kaynak: ANKA
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