Sinop'ta Apartman Dairesinde Yangın

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde beş katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gelincik Mahallesi'nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü Yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
