Sinop'ta Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Sinop'ta Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Sinop'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'ndaki paramedik ve acil tıp teknisyenlerine yönelik 'Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi' düzenlendi. Eğitim, ambulans kazalarını önlemeyi ve hizmetin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Sinop'ta, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan paramedik ve acil tıp teknisyenlerine (ATT) yönelik olarak "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yılda bir yenilenmesi istenen eğitim, Bakanlığın belirlediği parkurda aktif ambulans sürücüleri ile yeni sürücü adaylarından oluşan 15 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Önder Demir, yaptığı açıklamada, Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nin amacının ambulans kazalarını önlemek ve hizmetin etkinliğini artırmak olduğunu söyledi.

Eğitimin toplam 4 gün sürdüğünü belirten Demir, programın teorik dersler, yazılı sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu ifade etti.

Demir, "Şu anda uygulamalı sınav aşamasını gerçekleştiriyoruz. Birden fazla parkurumuz bulunuyor ve her parkurun kendine özgü bir amacı var. Bu eğitimle ambulans sürücülerimizin ve ekiplerimizin sahada karşılaşabilecekleri durumlara önceden hazırlıklı olmalarını, doğru şekilde müdahale etmeyi öğrenmelerini ve alışkanlık haline gelmiş bazı hatalı davranışları daha güvenli hale getirmelerini hedefliyoruz." dedi.

Saraydüzü ilçesinde aktif görev yapan Acil Tıp Teknikeri Pınar Dağdaş Ulusoy, sahada bilinenin aksine amaçlarının hız değil güvenli sürüş olduğunu vurguladı.

Güvenli sürüş teknikleri için kendisine ve ekip arkadaşlarına daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla eğitime katıldığını belirten Ulusoy, eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sinop Merkez Acil İstasyonu'nda görev yapan Paramedik Harun Aslan ise "Bu eğitimdeki amacımız, hasta nakli sırasında hem ekibimizin hem de hastamızın güvenliğini sağlamak. Eğitim kapsamında olay yerlerindeki ambulans sürüşünü birebir simüle ederek gerçek koşullara en yakın şekilde uygulama yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
