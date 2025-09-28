Haberler

Sinop'ta Alzheimer Hastası Kişi Denizde Ölü Bulundu

Sinop'ta 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ö., denizde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, yapılan incelemede Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Enver Bahadır Caddesi Karakum yürüyüş yolu üzerinde denizde hareketsiz bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizden çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
