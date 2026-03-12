Haberler

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il müdürü Can Kayhan Özok ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehitler için dua edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerin bir kez daha anıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere 81 il genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
