Sinop'ta 91 yaşındaki kadına şiddet iddiasıyla hemşire tutuklandı

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Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire, savcının karara itirazının ardından tutuklandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA