Haberler

Sinop'ta 7 katlı bina istinat duvarının yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Sinop'ta 7 katlı bina istinat duvarının yıkılma riskine karşı boşaltıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bahçe kısmındaki istinat duvarında meydana gelen deformasyon nedeniyle 7 katlı bir bina tahliye edildi. Belediyenin teknik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, duvardaki çatlakların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirlendi. Tahliye edilen vatandaşlar için konaklama imkanı sağlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 7 katlı bina, istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle tahliye edildi.

İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarında deformasyon meydana gelmesi üzerine belediyenin teknik personeli tarafından inceleme yapıldı.

İncelemede, istinat duvarının oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deforme olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine belediye tarafından alınan kararla, 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için kaymakamlık tarafından öğretmenevinin kendilerine tahsis edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül