Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta 5. Lakerda Festivali 14-17 Kasım'da

Sinop'ta 5. Lakerda Festivali 14-17 Kasım'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 14-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. Lakerda Festivali, tuzlu balık lakerdanın tanıtımına katkı sağlıyor. Festival boyunca çeşitli etkinlikler ve sürprizler yer alacak.

Sinop'ta bu yıl 5'incisi düzenlenecek Lakerda Festivali, 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, festivalin tuzlu balık olarak bilinen lakerdanın tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu yıl 5'inci kez yapılacak festivalin dört gün süreceğini belirten Gürbüz, "4 gün sürecek festival kapsamında bir dizi etkinlik, festivale konu olacak söyleşi, panel ve sürprizlerimiz olacak. Bu kapsamda kentimizde gerçekleştirilecek ve festival için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak ve lakerdayı tatmayı ve tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çobanoğlu ise herkesi festivale davet ederek, lakerdanın tanıtımı için bu tür etkinliklerin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.