Sinop'ta 239 Eğitim Çalışanına Başarı Belgesi Verildi

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Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Vali Mustafa Özarslan, öğretmenlerin önemini vurgulayarak 239 eğitim çalışanına başarı belgesi takdim etti. Öğretmenliğin sadece bir meslek değil, toplumun geleceğine yön verme sorumluluğuyla dolu bir görev olduğunu belirtti.

Sinop'ta 239 eğitim çalışanına başarı belgesi verildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim Çalışanları Başarı Belgesi Ödül Töreni'nde konuşan Vali Mustafa Özarslan, öğretmenliğin sıradan bir meslek olmadığını söyledi.

Öğretmenliğin bir çocuğun yüreğine umut ekmek, gözlerine cesaret, kalbine inanç aşılamak olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen milli maarif modeli, bu anlayışın ürünüdür. Bu modelle yerli ve milli bir eğitim yaklaşımıyla evlatlarımızı hem çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştiriyor hem de kültürümüze, tarihimize ve mili değerlerimize bağlı nesiller inşa ediyoruz. Öğretmenlerimiz var oldukça bu toprakların mayasında olan ilim, irfan ve hikmet her daim filizlenecektir."

Çalışkanı ödüllendirmenin önemine dikkati çeken Özarslan, "Bu ödüllendirmeyi yaparken açık, şeffaf ve somut kriterlere göre yapmamız gerekiyor. Bu vizyon ile Valiliğimizce Eğitim Çalışanları Ödül Değerlendirme Kriterleri Projesi'ni başlattık. 'Bir işi en iyi yapan bilir' anlayışı ile ödüllendirme kriterlerimizi sizlerin önerilerini dinleyerek belirledik. Bu kriterleri bizzat şahsım başta olmak üzere okul ziyaretlerinde sizlerle paylaştık ve değerlendirmeler yaptık. Burada siz değerli öğretmenlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Başarı belgesi almaya hak kazanan kıymetli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Özarslan'ın konuşmasının ardından 225 öğretmen ile okullarda görevli 14 hizmetliye başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
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