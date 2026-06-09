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Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı yavrusu denize bırakıldı

Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı yavrusu denize bırakıldı
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Sinop’ta nesli tükenme tehlikesindeki mersin balığının korunması amacıyla 2 bin 500 yavru balık doğal yaşam alanına salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla türün sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Sinop'ta, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 500 yavru balık denize bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen mersin balığı türünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak da değerlendirilen ve Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretimi yapılan 2 bin 500 mersin balığı yavrusu Gerze ilçesinde doğal yaşam alanına salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunarak, gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkati çeken Önlem, "Bakanlığımız koordinesinde il müdürlüğümüz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Mersin balığı popülasyonunun artırılarak, gelecek nesillere aktarılması da bu çalışmalarımızın önemli parçalarından biri." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
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