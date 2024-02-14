Sinop'ta 1956 yangınında hayatını kaybedenler anıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde 13 Şubat 1956'da yaşanan ve 21 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı yangında hayatını kaybedenler anıldı.

Yangında ölenlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Ardından Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yangın faciasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Arabacı, "İnşallah ülke olarak, Gerze olarak bundan sonra böyle acılar yaşamayız. Bu vahim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. O günü yaşayan ve bugün de bazıları aramızda bulunan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Arabacı'nın konuşmasının ardından yangından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı.