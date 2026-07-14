Haberler

Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı

Sinop'ta 15 Temmuz Anma ve Fidan Bakım Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Bektaşağa köyündeki hatıra ormanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi, Vali Özarslan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, şehitler için dua edilip fidan bakımı yapıldı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanında anma ve fidan bakım programı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, merkeze bağlı Bektaşağa köyündeki hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmanın önem taşıdığını belirten Özarslan, "Bugün vatan sevgisini, milli hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız emaneti toprağa kök salıyoruz. Her fidan bir simgedir, bir semboldür." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi hesap edilemeyen bir güç bulunduğunu vurgulayan Özarslan, "Allah'ın yardımıyla o güç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanları dolduran aziz milletimizin cesareti, birlik ruhu ve vatan sevgisiydi. Yüce milletimiz inancıyla ihanetin karşısına dikildi ve dünyaya tek bir hakikati ilan etti. İrade bizimdir, zafer bizimdir. Bugün burada her fidan büyüdükçe birlik ve beraberliğimizde büyüyecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi.

Ardından fidanların bakımı yapıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı