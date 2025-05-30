Sinop'ta 113 Üniversite Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Sinop'ta 113 Üniversite Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
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Sinop Valiliği, KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan zehirlenme şüphesi nedeniyle 113 öğrencinin hastaneye başvurduğunu açıkladı. Öğrencilerin ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği belirtildi.

Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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