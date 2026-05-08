Sinop Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sinop'ta, her yıl binlerce kilometre katederek Afrika ülkelerinden kentte gelen leylekler adına şenlik düzenlenecek.

Şenlik, Valilik organizasyonuyla leyleklerin yoğun olarak bulunduğu Saraydüzü ilçesindeki Cuma köyünde ilk kez düzenlenecek. Katılımcılar, şenlikte leylekleri yakından görme fırsatı bulacak.

Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" çerçevesinde yavru leyleklere halkama işleminin de yapılacağı şenlikte, ayrıca yöresel ürün stantları açılacak. Çocuklara yönelik farklı eğlence etkinliklerinin de yapılacağı şenlikte, katılımcılara leylekler hakkında bilgilerin aktarılacağı sunumlar da gerçekleştirilecek.

Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi Yürütücüsü Orhan Okur, AA muhabirine, uzun yıllardır bölgelerinde misafir ettikleri leylekler adına bir şenlik düzenlenecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Leyleklerin çok özel canlılar olduğunu ve bulundukları her ortama ayrı bir güzellik kattıklarını anlatan Okur, 20 Haziran'daki şenliğin bu özel canlıların korunması noktasında önemli bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını dile getirdi.

Okur, bu yıl ilk kez düzenlenecek şenliğin geleneksel hale geleceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beş yılın sonunda projemiz artık iyice olgunlaştı. Sayın Valimizin verdiği desteklerle projemiz daha da bir ivme kazandı. Geçen yıl şenlik yapılması noktasında bir görüş birliğine varılmıştı. Şu an bu görüş hayata geçmiş oldu. 20 Haziran tarihinde şenliğimizi yapacağız. Katılımcılara yönelik çok farklı etkinliklerimiz olacak. Şenliğin bu bölgede bulunan 4 köy ve 6 mahalleye ayrı bir hava katacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
