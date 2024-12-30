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Sinop Kütüphanesi Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu Oluyor

Sinop Kütüphanesi Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu Oluyor
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Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan 'Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu' uygulamasına dahil oldu. Okuyucular, bu uygulama aracılığıyla geniş bir dijital eser yelpazesine erişim sağlayacak.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, kütüphanelerinin "Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu" uygulamasına dahil edildiğini belirtti.

Akarslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından "Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu" uygulamasının hayata geçirildiğini vurguladı.

Söz konusu uygulamaya Sinop'un da dahil edildiğini aktaran Akarslan, şöyle konuştu:

"Milli Dijital Kütüphaneye erişebilmek için milli kütüphane üyesi olmak ya da milli kütüphane üyelik koşullarını sağlıyor olmak şartıyla halk kütüphanesi üyesi olmak gerekiyor. Bu kapsamda okuyucular, Milli Dijital Kütüphane de yer almış yüz binlerce değerli esere ve kütüphane materyaline erişim sağlayabilecekler. Ayrıca Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonu uygulaması için en önemli etkenlerin başında okuyucu, kitap, üye sayısının yanı sıra kütüphanenin kullanım alanının yeterli olması ve gerekli şartları taşıması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye genelinde 1200 kütüphane içerisinde Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi ilk 100 kütüphane arasında bulunması nedeniyle bu hizmeti okuyucu, araştırmacılara ve akademisyenlere vermek üzere hizmet noktası olarak belirlendi."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
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