Sinop gündem haberleri: Sinop'ta otomobilin ineklere çarpması sonucu bir kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop haberler... Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin iki ineğe çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin iki ineğe çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Mustafa Ceylan'ın kullandığı 57 DN 370 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü mevkisinde yola çıkan iki ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan Ramazan Güçlügil yaralandı. Güçlügil, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada inekler telef oldu. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Coşkun Mustafa Ceylan Yeşilyurt Boyabat Sinop Güncel Haberler

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