Sinop gündem haberleri... Sinop'ta 16 gündür haber alınmayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Sinop haber: Sinop'un Ayancık ilçesinde kendisinden 16 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde kendisinden 16 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'nun Daday ilçesinden çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), 16 gün önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı. Daday ilçesindeki ailesinin Yaşar'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulunması üzerine, en son görüldüğü Ayancık ilçesinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekiplerince karadan yapılan arama çalışmalarına Deniz Polisi de denizde arama yapılarak destek veriyor. Ekiplerin Metin Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi. Güncel AA / Gökhan Gücüklüoğlu Metin Yaşar Kastamonu Ayancık Sinop Güncel Haberler

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