Sinop Gerze'de Cittaslow Sunday etkinlikleri 73 stantla başladı

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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen, "Cittaslow Sunday Gerze 2026" etkinlikleri başladı.

Dünya genelinde yerel kültürü korumayı ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan "Sakin Şehir" hareketi kapsamında 2017 yılında "Cittaslow" ağına dahil olan Gerze'de organizasyonun başlaması dolayısıyla Sahil Caddesi'nde tören düzenlendi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, Sahil Caddesi'nde kurulan 73 stantı gezerek geleneksel ürünler hakkında bilgi aldı.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, üreticilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda mini konser de düzenlendi.

Kaymakam Büyüker, yöresel ürünlerin ve el emeğinin gelecek kuşaklara aktarılması, sahip olunan kültürel ve doğal değerlerin tanıtılması açısından sakin şehir kimliğinin önem taşıdığını dile getirdi.

Belovacıklı da "Cittaslow"nun kimliği yalnızca bir ünvan değil, Gerze'nin yerel üretimini, kültürünü ve yaşam biçimini koruyan bir anlayış olduğunu söyledi.

"Cittaslow Sunday Gerze" etkinliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA