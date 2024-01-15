Sinop Gerze'de Av Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında av komisyonu toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için yaban hayvanlarının yaşam ortamları, bunların korunmaları, geliştirilmeleri ve avlanmalarının kontrol altına alınması konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar karara bağlandı.

Arabacı başkanlığındaki toplantıya, ilgili kurum yetkilileri ile Gerze Avcılar Kulübü Başkanı Ajnan Küçük katıldı.