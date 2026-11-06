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Sinop Gerze'de 44 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda zanlı tutuklandı

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Sinop Gerze'de 44 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda zanlı tutuklandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gerze ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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