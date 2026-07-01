Haberler

Durağan'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Durağan'da yağmur ve şükür duası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde, İsmail Bey Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Halk Pazarı alanında yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi. Programa katılan protokol ve vatandaşlar, bereket ve huzur için dua etti.

Sinop'un Durağan ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

İsmail Bey Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından salavatlar eşliğinde Durağan Belediyesi Halk Pazarı alanına geçilerek yağmur ve şükür duası yapıldı.

Programda ilçe, ülke ve tüm İslam alemi için bereket, rahmet ve huzur temennisinde bulunuldu.

Duanın ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, bereketin, paylaşmanın ve şükretmenin önemine değinerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Durağan İlçe Başkanı Hüseyin Dede ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı