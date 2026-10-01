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Sinop Boyabat'ta traktör yıkarken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

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Sinop Boyabat'ta traktör yıkarken elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 yaşındaki genç, babasına ait traktörü basınçlı suyla yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Sinop'a gönderildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde babasına ait traktörü yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Edil köyü Avluca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki M.A, babasına ait traktörü basınçlı su makinesiyle yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.A'nın cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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