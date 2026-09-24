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Sinop Boyabat'ta çıkan yangın tescilli tarihi ahşap binayı kullanılamaz hale getirdi

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Sinop Boyabat'ta çıkan yangın tescilli tarihi ahşap binayı kullanılamaz hale getirdi
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Sinop Boyabat'ta Gökdere Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında tescilli yapı kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen binanın tescilli yapı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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