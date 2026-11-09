Sinop Ayancık'ta kaya düşmesiyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde kaya düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından ilçe merkezi Yalı Mahallesi Çamurca mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine belediye, İl Özel İdaresi ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yol, Ayancık Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonrası trafiğe açılırken, emniyet ekipleri de güzergahta trafik işaretlemesi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA