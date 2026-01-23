Haberler

Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Sinop'un Ayancık ilçesinde eriyen kar suyu nedeniyle meydana gelen kaya düşmesi sonucu kapanan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yol, çalışmanın ardından yeniden umaşıma açıldı.

Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi Çamurca yolu mevkisinde eriyen kar suyu nedeniyle yola kaya düştü.

Olay nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, Ayancık Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kayaların temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
500

