Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde eriyen kar suyu nedeniyle meydana gelen kaya düşmesi sonucu kapanan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi Çamurca yolu mevkisinde eriyen kar suyu nedeniyle yola kaya düştü.
Olay nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, Ayancık Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kayaların temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
