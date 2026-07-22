Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek