Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm noktalarından Sinop'taki müzeler ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaz ayları başta olmak üzere her yıl çok sayıda kişiye ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçilerin ilk uğrak noktaları ise müzeler ve tabiat parkları oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geride kalan yılda, kentte bulunan dört müzeyi 259 bin 697 kişi ziyaret etti.

Müzeler arasında en fazla ilgiyi ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından Haziran 2025'te yeniden ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi gördü.

Tarihi mekan 7 ayda 197 bin 559 yerli ve yabancı turist ağırladı.

Geçen yıl kentteki tabiat parkları da özellikle doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve İnaltı Mağarası tabiat parklarını 226 bin 303 kişi ziyaret etti.