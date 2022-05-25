Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü örgüt mensubu 16 kişi yakalandı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığınca, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmaya ve Türkiye'ye girmeye çalışan 13'ü örgüt mensubu 16 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 3'ünün PKK ve 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."