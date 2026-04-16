Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Sosyal Medya Platformu X Hakkında Dezenformasyon Gerekçesiyle Yeni Suç Duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X hakkında dezenformasyon gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda bulundu. RSF, platformun güvenilir bilgiye erişim hakkını ihlal ettiğini ve yanıltıcı içeriklerin yaygınlaştığını açıkladı.

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X aleyhine dezenformasyon gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Fransa'da X hakkında başka yürütülen soruşturma kapsamında, platformun sahibi Elon Musk'ın 20 Nisan'da ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X hakkında Paris Savcılığı Siber Suçlar Birimi'ne yeni bir şikayet dilekçesi sunduğunu açıkladı.

RSF'nin Savunu Direktörü Antoine Bernard, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformun dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırlayan politikaları nedeniyle "güvenilir bilgiye erişim hakkını sürekli ihlal ettiği"ni belirtti. Açıklamada, doğruluğu olmayan içeriklerin platformda milyonlarca görüntülenmeye ulaşabildiği ve bu durumun kamuoyunu yanıltma riski taşıdığı vurgulandı.

Kuruluş, RSF ve RSF Genel Müdürü Thibaut Bruttin'in kimliğini taklit eden içerikler de dahil olmak üzere çok sayıda yanıltıcı paylaşımı X'e bildirdiğini, ancak bu içeriklerin kaldırılmasına yönelik taleplerine tatmin edici yanıt alamadığını belirtti. RSF, bu yaklaşımın "kasıtlı" olduğunu ve platformun yönetim anlayışının sorunlu bir yapıya işaret ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Kasım 2024'te başlatılan ilk hukuki girişimin ardından Ocak 2026'da daha kapsamlı bir başvuru yapıldığı, son şikayetin ise doğrudan platformun işleyişini ve yönetişimini hedef aldığı kaydedildi. RSF, X'i özellikle "çevrimiçi platformun yasadışı işletilmesi" suçlamasıyla itham ediyor.

Öte yandan Paris Savcılığı'nın daha önce X hakkında yasa dışı veri toplama ve çocuk istismarı içerikleri nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında şubat ayında şirketin Paris ofislerinde arama yapılmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde X platformunun sahibi Elon Musk'ın da 20 Nisan'da ifade vermek üzere Fransız yargı makamlarınca çağrıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti