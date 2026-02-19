Haberler

Rsf Türkçe: Alican Uludağ, Eleştiri ve Araştırmaları Rahatsız Ettiği İçin Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bu durumun Türkiye'de medya özgürlüğünün zorlu bir geleceğe sürüklendiğini gösterdiği vurgulandı.

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkçe resmi hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

RSF'den yapılan açıklamada, "Yargının ağırlığıyla siyasete teslim olduğu bir süreçte gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınması, medya özgürlüğünün Türkiye'de daha zorlu geleceğe itildiğini gösteriyor. Uludağ, eleştiri ve araştırmaları rahatsız ettiği için gözaltına alındı. O kadar." denildi.

Kaynak: ANKA
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar