Rsf Türkçe: Alican Uludağ, Eleştiri ve Araştırmaları Rahatsız Ettiği İçin Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkçe resmi hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

RSF'den yapılan açıklamada, "Yargının ağırlığıyla siyasete teslim olduğu bir süreçte gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınması, medya özgürlüğünün Türkiye'de daha zorlu geleceğe itildiğini gösteriyor. Uludağ, eleştiri ve araştırmaları rahatsız ettiği için gözaltına alındı. O kadar." denildi.

Kaynak: ANKA